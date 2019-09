„Was Europa so anziehend für andere macht, ist die Tatsache, dass es sich hier gut leben lässt“, sagt Ekaterina Degot in ihrer Eröffnungsrede. Gutes Essen, gute Kleidung - und ein „Villen-Ableger auf Ibiza“. Kein Wunder , dass so viele in das Grand Hotel einziehen und den Luxus genießen wollen.