Heute ist es so weit. Der Drittplatzierte der letzten Bundesliga-Saison, die Überraschungsmannschaft Wolfsberger AC, feiert Premiere in der Europa-League-Hauptrunde. Die Kärntner Bezirkshauptstadt ist überhaupt zum ersten Mal bei den Gruppenspielen in einem internationalen Wettbewerb vertreten. Einige WAC-Fans, wie der 87-jährige Benn Schober, haben fast ein Leben lang auf diese Premiere gewartet. Ihm und anderen solchen Fans widmete der WAC ein Video, das nicht nur die Fans in Österreich zu Tränen rührt. WAC trifft im Borussia-Park auf Mönchengladbach. Ab 21 Uhr sind Sie mit dem krone.at-Liveticker LIVE dabei: