„Ja, ich habe sie getötet.“ Auf der Intensivstation hat jener 61 Jahre alte Top-Banker, der am Montagabend die 85-jährige Emma Sch. in ihrem Haus in Thomasberg bei Edlitz in Niederösterreich erschlagen haben soll, die Tat am Donnerstag eingeräumt. Die Frage nach dem Warum blieb unbeantwortet. Alleine zurück bleibt nun die 87-jährige Schwester der Frau, die vor drei Jahren selbst Opfer eines Raubüberfalls wurde: „Jetzt bin ich ganz allein“, erklärt sie schluchzend gegenüber der „Krone“.