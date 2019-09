Am Donnerstag ist die große Digitalisierungskonferenz „Darwin’s Circle“ im Wiener Palais Ferstel in die dritte Runde gegangen. Zentrales Thema: „Demokratie in der digitalen Welt“ und disruptive Technologien wie 5G. Darüber debattierten unter anderem Redner von Huawei, YouTube, Wikipedia und aus der Politik. krone.tv war vor Ort.