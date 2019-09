„Eigentlich ist es grandios, ich bin so stolz auf meine Jungs. Sie waren sehr gelassen am Finaltag, lieferten eine Bombenleistung ab“, ist der Meister-Moar Albin Beran voll des Lobes für seine Stockschützen-Crew. Die im Showdown mit Gries in Uttendorf nichts anbrennen ließ, beide Duelle mit 2:1 Kehren gewann. Vorm zweiten Treff war aber bereits das Meisterstück gezimmert. „Mit dem zweiten Schneider gegen Maria Alm waren wir durch“, gab es am Triumph nichts mehr zu rütteln. Am Ende hatte der Champ doch wieder satte 8,4 Punkte Vorsprung auf Gries, das am vorletzten Spieltag noch auf Schlagdistanz herangekommen war. Es blieb aber „nur“ Bronze - Mittersill III fand die Überholspur.