Schon zum vierten Mal ist das Tiroler Familienunternehmen Wedl auf der Fafga mit einer Hausmesse präsent. „Das Ziel ist, unsere Bestandskunden mit brandneuen Produkten zu verblüffen sowie neue Kontakte in der Branche zu knüpfen“, erklärt Lorenz Wedl, Geschäftsführer und Sprecher der Wedl Handels-GmbH. Es sei ein starker Trend in Richtung Bio-Produkte zu beobachten, noch mehr aber in Richtung Regionalität.