„Jedes Duell ist geil, viele Linzer Fans sind immer mit“, ist es für Alex Cijan (einer von sechs Ex-Bulls in Linz) Date eins mit der „Ex“. Kristler fehlt verletzt, Wolf erinnert sich: „Es gab in der Akademie viel Konkurrenz, daher Druck. Ich war in Salzburg der ewige Lehrling.“