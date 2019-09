Um auf die heutige Quote von 25 Prozent zu kommen, habe Österreich 25 Jahre gebraucht, so Hauke bei einem Pressegespräch. Eine Verdoppelung in fünf Jahren scheint daher äußerst ambitioniert. ARAplus, eine Tochter der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), wird am Freitag einen Folder für Gemeinden, Unternehmen und Konsumenten veröffentlichen, der Ideen liefert, wie dieses Ziel erreicht werden kann.