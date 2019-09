Ein EU-Projekt der Landwirtschaftskammer und des Waldverbandes Tirol möchte das Verständnis für die Natur bei den Waldbewirtschaftern aber noch weiter erhöhen. Sie sollen mit einfachen Hilfsmitteln die Waldbiodiversität vor Ort messen können. In der Folge werden dann Maßnahmen vorgeschlagen, um die Diversität in betreffendem Waldstück weiter zu erhöhen. Der Bewirtschafter soll so zum Experten werden.