Nach der Wetterbdingten Absage im Mai findet die Auftaktveranstaltung am Alpe-Adria- Trail heuer als Herbstveranstaltung am 28. September statt. Nach der Premiere im Jahr 2013 ging sie in den Folgejahren alternierend in Slowenien, Friaul-Julisch Venetien und Kärnten über die Bühne, um dieses Jahr wieder nach Kärnten zurückzukehren. Die Kombination von gemütlichem Wandern mit musikalisch-kulturellen und kulinarischen Genüssen hat sich bewährt. Das Programm wird heuer wieder durch viele verschiedene Künstler aus Alpe Adria Raum gestaltet.