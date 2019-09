Fast 200 verschiedene Modelle

Mit Holzbrillen hat alles angefangen, mittlerweile sind längst auch andere Materialien im Sortiment, das auf fast 200 Modelle gewachsen ist. Österreich, Frankreich, Deutschland und die Schweiz sind die Märkte, in denen die in Steyr entwickelten und in China produzierten Brillen besonders gefragt sind.