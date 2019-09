Was tun Sie in der Früh als erstes, nachdem sie die Augen geöffnet haben? Wandert ihr Blick aufs Smartphone, um die Uhrzeit, das Wetter oder die Nachrichten zu checken? Dann sind sie nicht alleine - vier von zehn Menschen schauen in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen zumindest ein Mal aufs Handy. Kommunikation, Information, Spaß und Freizeit - die Digitalisierung hat all diese Bereiche verändert.