In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Als am 20. September 1972 zweisprachige Ortstafeln in mehreren Gemeinden Kärntens aufgestellt werden, eskaliert der schon länger schwelende Konflikt zwischen Kärntnern und Slowenen. Es kommt in besagter Nacht zum Ortstafelsturm und mündet in einem jahrzehntelangen Dauerstreit, bis im Jahr 2011 eine Einigung erzielt werden kann.