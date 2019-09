Instagram wird Werbung für Diät-Produkte verbieten

Body Positivity hin oder her. Die sozialen Medien haben einen großen Einfluss darauf, wie sich vor allem junge Mädchen in ihrem Körper fühlen. Das wissen auch die Vertreiber von Fitness- und Diätprodukten und platzieren ihre „Wundermittel“ auf Fotos mit schlanken Frauen. Diese erscheinen dann in der Timeline und suggerieren für die User: Wenn ich das trinke, werde ich auch so aussehen. Das ist natürlich Blödsinn und kann auch gefährlich werden. Das hat mittlerweile auch der Social-Media-Gigant erkannt und möchte diesen Werbungen einen Riegel vorschieben.