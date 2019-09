Kosten von 6,7 Millionen Euro

Soziallandesrätin Doris Kampus versprach schon im Sommer eine eigene steirische Forsetzung, am Donnerstag präsentierte Schickhofer Konkreteres: In einem ersten Schritt sollen 300 ältere Langzeitarbeitslose profitieren. Das Angebot richtet sich sowohl an jene, die bereits in der Aktion 20.000 waren als auch an neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer.