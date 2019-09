Kälber waren nur einen Monat beim Bauern

Der Kaufvertrag wurde rückabgewickelt und der Jungbauer hatte eine Anklage von Staatsanwältin Gabriele Lutschounig wegen Betrugs und wegen Tierquälerei am Hals. Vor Gericht gab der Mann alles zu, er sei überfordert gewesen und habe die Probleme unterschätzt, meinte er. Einen Versuch, die Verantwortung für den Tod der Kälber auf deren Verkäufer zu schieben - er habe die Tiere nur einige Tage bei sich gehabt - widerlegten die peniblen Aufzeichnungen der Agrarmarkt Austria. Demnach hatte er die Kälber einen Monat lang in seinem Besitz gehabt, bevor sie starben. Das könne wohl sein, er könne sich nicht mehr so genau erinnern, sagte der 24-Jährige, als ihn Roßmann mit den Fakten konfrontierte.