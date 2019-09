Wer Googles Videoplattform YouTube auf seinem Smart-TV oder Streaming-Geräten nutzt, wird in der zugehörigen App in Zukunft offenbar von einem großen Werbebanner mit automatisch startenden Videos begrüßt. Entsprechende Tests laufen bereits, die prominentere Reklame soll es für Werbetreibende attraktiver machen, in YouTubes TV-Apps zu werben.