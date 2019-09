ÖVP: „Haben das als Letzte erfahren“

Auf Nachfrage von krone.at betonte man am Donnerstag seitens der ÖVP, dass die Vorwürfe schlicht nicht der Wahrheit entsprechen würden. ÖVP-Vertreter hätten an dem fraglichen Abend „als eine der Letzten erfahren“, dass Hofer nicht fit sei. In der Volkspartei verweist man auch auf einen Kommentar von „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak, der in einem Newsletter erklärte: „Ich war in der betreffenden Duell-Runde am Berg (dem ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg, Anm.), mich hatte Norbert Hofer unter vier Augen informiert, ich habe sogar - Achtung Verhaberung! - ein Glas Wasser organisiert. Kurz danach hat sein Pressesprecher getwittert, dass sogar ein Arzteinsatz notwendig gewesen sei.“