Wer das TV-Duell am Mittwochabend verfolgt hat, dem wurde schnell klar: Zwischen SPÖ und ÖVP herrscht derzeit eiskaltes Klima! Rasch kam es in der Diskussion zu hitzigen Attacken und offener Feindseligkeit. Man bekam den Eindruck, eine türkis-rote Koalition erscheint derzeit fast unmöglich. Für ihr Auftreten beim Wahlduell musste SPÖ-Chefin Rendi-Wagner auch von unseren Lesern teils heftige Kritik einstecken. So äußert sich Leser WolfgangK zum Thema und schreibt, wenn er sich vorstelle, dass sie Bundeskanzlerin wäre und bei ihren Entscheidungen auch so agiere, befalle ihn eine gewisse Angst um Österreich. Auch Leser bali2012 zeigt sich maßlos enttäuscht von der SPÖ: „Vor laufender Kamera so unverfroren zu lügen und falsche Behauptungen in den Raum zu stellen, dazu gehört schon viel Unverfrorenheit. Fazit: Bei den Roten sind nicht nur die Männer zu vergessen, auch die Frauen taugen nichts!“