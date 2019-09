Die Haltestelle an der Berchtesgadenerstraße sollte eigentlich im Zug der Verlängerung bis Grödig errichtet werden. Damit würde die Birkensiedlung nur noch von jedem zweiten 5er Bus angefahren – für die Anrainer würde mit der neuen Station ein Fußweg von 220 Metern entstehen, was die Gemüter erhitzte. Die Anrainer fühlten sich bei der Entscheidung übergangen. Nun reagierte die Stadtpolitik und will gemeinsam mit dem Land Salzburg, den Verkehrsexperten, der Salzburg AG und den Anrainern noch einmal prüfen, ob eine bessere Haltestellenlösung in der Birkensiedlung machbar ist.