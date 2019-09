Wiener Prater wird zum größten Sportplatz Europas

Adrenalin pur

Ob in vier oder 14 Metern Höhe: Der Traum des Überschlags kann wahr werden! Der spektakulärste „Neuzugang“ beim Tag des Sports 2019 ist der „Highlooop“, eine hochwertige, in Österreich hergestellte, robuste und sichere Überschlagsschaukel die Amateuren und Extremsportlern gleichermaßen Spaß bereitet. Am Tag des Sports wird sie den Besuchern kostenlos zur Verfügung stehen.