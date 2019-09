„Die Greta hat mit den Eltern das angeregt, das war eine gute Idee“, erklärte Messner Mittwochabend am Rande eines Vortrags bei einer Ausstellung in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt ein Bewusstsein, das wächst, aber konkret wird sich nichts ändern.“