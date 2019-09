Sohn eines noblen Kämpfers

„Erling“ bedeutet auf Norwegisch Sohn eines noblen Mannes, eines Kämpfers. Braut heißt so etwas, wie der Wegbereiter. Der Weg ist anscheinend noch lang für die Familie Haland. Erling ist erst 19, wie er sagte, der 6:2 Sieg war das beste Gefühl, was er je in seinem Leben hatte. Er bleibt am Boden. Sein Ziel verriet er dem „Guardian“: „Ich will die Premier League mit Leeds gewinnen und ein besserer Spieler werden, als mein Vater.“