Das erste Pilotprojekt von Verbund und Siemens zur Herstellung des sogenannten grünen Wasserstoffes aus erneuerbaren Energien geht noch heuer am Gelände des Stahlkonzerns Voestalpine in Linz in Betrieb: „Den ersten Wasserstoff mittels Elektrolyse werden wir bereits Ende des Jahres herstellen“, so Anzengruber. Der Vorteil: Der Wasserstoff wird vor Ort hergestellt, Transportkosten fallen weg. Zudem kann er bei Bedarf wieder in Strom umgewandelt werden. Alles in allem ein klimaneutraler Brennstoff. Der Verbund-Chef sieht den Einsatzbereich klar in der Industrie und nicht in der Mobilität.