Das darf man am Wochenende in Wien nicht verpassen

Das Wochenende hat es wieder in sich: Mistfest, Ginmarkt, Wandertag, die Ibiza-Affäre im Theater oder Techno Yoga. Das sind nur einige der zahlreichen Events, die Samstag und Sonntag in Wien stattfinden. Wer etwas erleben möchte, sollte sich also unbedingt die besten Tipps füs Wochenende durchlesen. City4U hat sie wie immer fein säuberlich aufgelistet.