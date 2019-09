Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kämpft nach seinem mäßigen Abschneiden bei der Parlamentswahl verbissen um einen Verbleib an der Macht. Am Donnerstag ist er über seinen Schatten gesprungen und hat seinen Erzrivalen, Ex-Armeechef Benny Gantz, zur Bildung einer breiten Einheitsregierung aufgerufen - ein beispielloser Schritt in der jüngeren Geschichte Israels. Gantz zeigte sich kurz darauf nicht abgeneigt und sagte, „die Israelis wollen eine Einheitsregierung“, reklamierte aber den Posten des Regierungschefs für sich.