„So etwas habe ich in all meinen Jahren als Tierarzt und Tierheimleiter noch nicht gesehen“, sagt Davor Stojanovic vom Tierschutzverein St. Pölten erschüttert. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich liebevoll um die achtjährige Chihuahua-Dame „Carrie“, die mit Kabelbinder am Maul und einem gebrochenen Bein vor ihren Besitzern gerettet wurde. Bei der Familie war sie erst seit kurzem untergebracht - und das Martyrium hätte die Hundedame wohl nicht mehr lange überlebt. Dank einer aufmerksamen Tierfreundin und dem beherzten Eingreifen einer Tierschützerin durfte der Vierbeiner dieser Hölle entkommen.