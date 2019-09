Best Classic Spider Solitaire bringt das beliebte Spinnenspiel des Solitärkartenspiels auf die Handfläche. Wie bei jedem Solitaire-Spiel ist es Ihr Ziel, Karten auf die einzelnen Stapel zu sortieren. Jeder Stapel kann nur eine einzige Farbe enthalten und muss aus allen Karten bestehen, die mit dem König beginnen. Eine Karte - oder eine Gruppe von Karten - kann in eine der anderen Spalten verschoben werden, wenn der Wert der obersten Karte genau einen niedrigeren Wert als die Karte hat, auf die sie verschoben wird. Spielen Sie Best Classic Spider Solitaire jetzt kostenlos und genießen Sie dieses Meisterwerk eines Kartenspiels auf krone.at/games.