Es war der 22. September 1994 als Fernsegeschichte geschrieben wurde: Die Tür des New Yorker Cafes Central Perk ging auf, herein kam eine junge Frau im Brautkleid. Sie setzte sich zu fünf anderen jungen Leuten - und das Schicksal nahm seinen Lauf. Vor einem Vierteljahrhundert startete in den USA die Serie „Friends“ um Ross und Rachel (die im Brautkleid), Chandler und Monica, Joey und Phoebe.