Die Digitalisierungskonferenz „Darwin‘s Circle“ geht heute in Wien im Palais Ferstel in die dritte Runde. Zum großen Thema „Demokratie in der digitalen Welt“ diskutieren heuer unter anderem Redner von Huawei, YouTube und aus der Politik. Der Star am Podium: Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Hier sehen Sie die Live-Übertragung.