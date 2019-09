„Geräusch dieses Starken Herzens macht mich glücklich“

Umso mehr schwärmte sie jetzt auf Instagram von ihrer erneuten Schwangerschaft. Zwar leide sie aktuell an „Erschöpfung und Übelkeit“, sei aber „aufgeregt“, noch einmal Mutter zu werden. „Es ist noch sehr früh ... aber wir haben mitgeteilt bekommen, dass sich in mir eine keine Person befindet. Das Geräusch dieses starken Herzens macht mich so glücklich - besonders wegen des Verlusts, den wir im Frühling erlebt haben. Wir möchten diese Nachricht teilen, da wir aufgeregt sind und die Schwangerschaft nicht verstecken wollen“, so Hilaria, die zu ihren Worten einen kurzen Clip postete, der den Herzschlag des Babys zeigt.