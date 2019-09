Das Fohlen wurde in dem Reservat Maasai Mara National Reserve in Kenia gesichtet. Es ist das erste Zebra mit Punkten, das dort jemals entdeckt wurde. Die Färbung wird von einen Gendefekt verursacht: Bei Melanismus tritt eine übermäßige Pigmentierung auf - im Gegensatz zu Albinismus, wo diese Farbstoffe in der Haut fehlen.