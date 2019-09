Am 15. September um 20.12 Uhr ereignete sich auf der B158 von St. Gilgen in Richtung Bad Ischl bei Straßenkilometer 48,6 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige afghanische Radfahrerin aus Bad Ischl von einem Pkw von hinten erfasst wurde. Die Frau stürzte und kam neben der Straße am Straßenbankett zum Liegen. Der Unfalllenker blieb einige Meter nach der Unfallstelle stehen und verständigte die Polizei.