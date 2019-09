Wer rechnet, ist immer in Gefahr sich zu verrechnen! Darum schert es den LASK einen Teufel, dass in Norwegen vorm Gruppenauftakt in Linz (18.55 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) bereits „von einer Schlacht um Platz zwei“ gesprochen wird. „Vier Punkte aus den erste Partien in Linz und daheim gegen Eindhoven sind Pflicht“, heißt es der Hochrechnung von Rosenborg Trondheim.