Nachdem sie wochenlang Mühe hatte, einen sicheren Hafen für Dutzende Migranten zu finden, platzt das NGO-Rettungsschiff Ocean Viking wieder aus allen Nähten: Am Mittwoch wurden 73 Menschen aus einem überfüllten Schlauchboot gerettet. „Damit befinden sich nun insgesamt 182 Gerettete an Bord der #OceanViking - sie müssen schnellstmöglich an einem sicheren Ort an Land gehen können!“, twitterte die Organisation SOS Mediterranee. Zuletzt durfte die Besatzung erst nach einer zweiwöchige Irrfahrt in Italien anlegen.