Die Spielerfrauen bzw. -freundinnen haben sich Urlaub genommen, die Kids durften die Schule schwänzen - die Wolfsberger haben ihren Trip zu Gladbach, ihre Premiere in der Europa-League-Gruppenphase, zum großen „Familienausflug“ umgestaltet. Der Mann, der ahnt, dass die Kärntner deswegen noch lange keine „Kaffeefahrt“ veranstalten, steht auf der anderen Seite: Marco Rose, seit Sommer Cheftrainer der Gladbacher. Gekommen als Youth-League-Sieger, als zweifacher Meister und aktueller Cupsieger mit Salzburg. Und er ist einer, der weiß, wie man gegen den WAC verliert: Am 28. April, am viertletzten Spieltag der Meisterrunde, fügten ihm die Wolfsberger mit einem 2:1 seine letzte Niederlage in Österreich zu