„Sorry“, sagte Marc Janko in einem entschuldigenden Tonfall zu Bullen-Sportdirektor Christoph Freund, „aber lange wird Erling hier nicht spielen!“ Die Aussage hat der Ex-Team-Goalgetter und Sky-Experte nicht etwa nach Haalands Hattrick bei Salzburgs 6:2-Premierengala Dienstagabend in der Champions League getätigt. Sondern am 5. August. Nach drei Pflichtspielen des Meisters. Zu einem Zeitpunkt, als der 19-Jährige nur dreimal gegen Parndorf (Cup), einmal gegen Mattersburg getroffen hatte.