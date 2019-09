Etwa gegen 12:15 Uhr bemerkten die Arbeiter an einer Örtlichkeit, an welcher sie zuvor noch gearbeitet hatten, eine Rauchentwicklung im Bereich eines Wurzelstockes. Als sie diesen in weiterer Folge umdrehten, entfachte sich ein Feuer. Da Löschversuche erfolglos blieben, verständigten sie den Waldaufseher, welcher wiederum einen Notruf absetzte.