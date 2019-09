Ein Nein zu Lazio

Mit 17 Lenzen hatte der Flügelstürmer einen Vertrag von Lazio Rom vorliegen. Der Deal scheiterte laut italienischen Medien am Finanziellen. Despodov selbst meint, er hätte der Familie wegen den Weg in die ewige Stadt nicht angetreten. Dafür schlug Cagliari zu - doch bei den Sarden geriet die Karriere ins Stocken. Warum? „Ich hab lange gebraucht, um mich an die Intensität zu gewöhnen. Außerdem hat der Coach auf Erfahrung gesetzt. Ich hab in der Vorbereitung gut getroffen, aber der Präsident hat gemeint, eine Leihe wäre jetzt ideal.“