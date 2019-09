Nomen est Omen! Bei den Lungauer Ortschaften ist der Name Programm. Hinter Bezeichnungen wie Mariapfarr, Burgstall und Fell verbirgt sich namensgebende Geschichten, die zum Teil tief in die Vergangenheit zurückreichen. Wie die Bewohner ihre Heimat benannten, erforscht Magdalena Schwarz in ihrer Dissertation.