Gleich zwei brenzlige Situationen spielten sich am Dienstag in der Justizanstalt Graz-Jakomini ab: Ein Häftling wehrte sich kräftig gegen die Untersuchung durch eine Krankenschwester. Ein anderer ging einem Justizwachebeamten an die Gurgel. Nur mit Mühe konnten die Bediensteten Schlimmeres verhindern.