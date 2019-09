Seit Kurzem verzichtet der Magistrat Salzburg auf das „*innen“ in internen Dienstanweisungen, die männliche Form in personenbezogenen Bezeichnungen bezieht sich auf beide Geschlechter in gleicher Weise. Eine freilich nicht unumstrittene Entscheidung, die als Vorbild auch für den steirischen Landesdienst dienen könnte - zumindest, wenn es nach der FPÖ geht.