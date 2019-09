„Krone“: Nach 23 Jahren unter Führung von Renate Skledar kann man fast von einer Zäsur für die Ombudsstelle sprechen - was wollen Sie verändern?

Michaela Wlattnig: Zuerst will ich anmerken, dass ich mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit einem äußerst kompetenten Expertenteam freue. Künftig wollen wir uns verstärkt dem Bereich der Pflege widmen. Gerade Rückmeldungen an die Entscheidungsträger können für die Weiterentwicklung dieses Bereichs einen wertvollen Beitrag leisten.