Hochverdiener optimistisch

Darin sagt die Hälfte, dass die Unsicherheit, in fünf Jahren noch einen Job zu haben, gestiegen ist. Ein bisschen optimistischer sind Menschen mit Matura oder Uni-Abschluss, von denen nur 42 Prozent der Aussage zustimmen. Mehr Vertrauen haben auch die Salzburger, Tiroler und Vorarlberger (39 Prozent), die Steirer und Kärntner bangen mit 62 Prozent Zustimmung hingegen häufiger um ihre Jobs. Am entspanntesten blicken Hochverdiener in die Zukunft (33 Prozent).