Die rot-weiß-rote Hoffnung: Elias Tranninger landete im Vorjahr in Graz auf Rang 15. Der 23-jährige Staatsmeister aus Oberösterreich will unter die Top fünf kommen: „Der Kurs in Graz liegt mir ausgesprochen gut, er hat alles zu bieten, was den Eliminator-Sport so spannend macht.“