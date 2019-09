So weit die Fakten der Superlative, die mitunter ein Grund für die gute Fluganbindung sind. Es ist bequem, via Dubai mit Emirates anzureisen. Das Top-Unterhaltungssystem ICE an Bord mit mehr als 4500 (!) verfügbaren Kanälen sowie ein ausgezeichnetes Service lässt die Zeit an Bord wie im Fluge - nomen est omen - vergehen. 2,6 Tage bleibt ein Tourist aus dem deutschsprachigen Raum im Durchschnitt in Singapur, sagt die Statistik. Auch ich bin „nur“ auf der Durchreise auf meiner Reise in die Südsee, aber ich nütze die (relativ kurze) Zeit optimal, wohne im schicken Six Senses Maxwell, das gemeinsam mit dem Six Senses Duxton - nur wenige Gehminuten entfernt - das erste Stadthotel der Gruppe ist.