Er sei von dem Zirkel um den deutschen Sportmediziner Mark S. angesprochen worden und habe sich vor kurzem Blut abnehmen, aber nie rückführen lassen, sagte Preidler seinerzeit bei seinem Geständnis. Da einer der Tatorte - nämlich die Straßen-Rad-WM vor einem Jahr in Innsbruck - in Tirol lag, wird ihm der Prozess am Landesgericht Innsbruck gemacht.