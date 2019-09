Das neue Infozentrum in der Länd in Scharnitz soll künftig das Tor ins Karwendel werden. In dem modernen Holzbau erfährt man nicht nur Wissenswertes über den Naturpark Karwendel, er beheimatet außerdem das örtliche Tourismusbüro. Das Museum Holzerhütte direkt daneben ergänzt das umfassende Infoangebot.