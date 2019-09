Tausende Fischer zeitweise in Haft

Das russische Außenministerium hatte nach dem Vorfall am Vortag den nordkoreanischen Gesandten zu einem Gespräch in Moskau einbestellt. Russland forderte Nordkorea demnach auf, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Russlands Fischereibehörde hatte auch nach Klagen einheimischer Unternehmer in diesem Jahr keine Fanglizenzen an die Nordkoreaner ausgegeben. Tausende Fischer aus Nordkorea wurden Medien zufolge heuer dort schon zeitweise festgenommen.