Der Teenager sitzt in U-Haft, weil er in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in seinem Heimatort Obernberg überfallen haben soll. Der Bursch ist trotz seiner Jugend bereits ein „alter Bekannter“ der Exekutive. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis vorgeworfen, am 1. August in einem Linzer Supermarkt 115 Euro aus einer Kassa gestohlen zu haben. Das gilt juristisch gesehen als Verdacht des räuberischen Diebstahls ( § 131 STGB).